Basın Konseyi: AFP muhabiri Bülent Kılıç’a polis şiddetini kınıyoruz

Basın Konseyi, İstanbul Taksim'de cumartesi günü düzenlenen ‘Onur Haftası' etkinliğini izleyen Agence France Press (AFP) foto muhabiri Bülent Kılıç'a uygulanan polis şiddetini kınayan bir açıklama yaptı.

Basın Konseyi'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* Olay son derece vahimdir. Meslektaşımızın kamerasına zarar vererek görev yapmasını engelleyen polisler, bununla yetinmemiş onu tartaklayıp yere yatırmış, boynuna ve sırtına dizleriyle basıp nefessiz bırakarak hayatına kast etmiştir.

* Bu tür eylemler, halkın gerçekleri öğrenmesinden korkanların, kolluk gücünü kullanarak gazetecileri hedef seçtiğini bir kez daha göstermiştir.

“GAZETECİLERİ HEDEF ALAN POLİS ŞİDDETİNE SON VERİN”

* AFP muhabiri Bülent Kılıç'a yapılan saldırı, halkın haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğünü hedef almıştır, hiçbir demokratik ülkede kabul edilemez.

* Meslektaşımız Bülent Kılıç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, gazetecileri hedef alan polis şiddetine son verilmesi için siyasi iktidarı göreve çağırıyoruz.