Başkan Böcek: Elimizi taşın altına koyacağız

Yangından büyük zarar gören Alanya'nın Güzelbağ ve Bayır mahallelerinde inceleme yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Ormandaki canlıları, insanları korumak için gece gündüz asker gibi buradayız. Elimizi taşın altına koyacağız" diye konuştu.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangından büyük zarar gören Alanya’nın Güzelbağ ve Bayır mahallelerinde inceleme yaptı. Başkan Böceke, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile danışmanları, daire başkanları eşlik etti. Söndürme çalışmalarının 9 gündür devam ettiğini belirten Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi’nin yaraları sarmak için gece gündüz demeden canla başla çalıştığını söyledi.

VATANDAŞLARI DİNLEDİ

Mahallelerde yangından zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Böcek, ekibi ile birlikte ihtiyaç ve talepleri dinledi. Başkan Böcek, vatandaşlarla kucaklaşarak, bölgede yapılması gereken ne varsa el birliği ile yapılacağını kaydederek, “Tüm mesai arkadaşlarımla yanınızdayız. Eviniz, canınız, malınız, ağaçlarınız, ormanınız, anılarınız yandı. Sizin için buradayız. İhtiyaçlarınızı tespit edip bir an önce yaralarınızı sarmak için çalışacağız. Yiyecek, içecek, giyecek, eşya yardımı ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

“ANTALYAYI SEVEN HERKES BİZİMLE”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin diğer illerden gelen ekiplerle birlikte 1010 araç ve 2 bin 468 personelle yangın bölgesinde gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Böcek, “Her gün çalışma arkadaşlarımızın sayıları artıyor. Yardımseverlerin sayıları artıyor. Herkes bizimle. Antalya ile kalbi atan, sevgisi, sevdası Antalya olan, yeşili seven, çevreyi seven, ormanı, canlılarımızı seven herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ormandaki canlıları, insanları korumak için gece gündüz asker gibi buradayız. Elimizi taşın altına koyacağız” diye konuştu.

Zarar gören Güzelbağ Mezarlığı’nı da ziyaret eden Böcek, yangından etkilenmeyen şehit mezarının başında dua etti. DHA



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