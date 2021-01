Başkan Savaş: Hatay’da 2020’de 1868 kişi hayatını kaybetti

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'da katıldığı bir TV programında 2020 değerlendirmesi yaptı. İlde geçen sene 1 Mart – 31 Aralık tarihleri arasında bin 868 corona virüsü ölümü gerçekleştiğini söyleyen Savaş, vakalarda gerileme olduğunu kaydederek bunu doğal son olduğunu belirtti.

“HATAY’DA ARTIK BULAŞTIRAN BULAŞTIRDI”

2020’den çok ölüm yaşanan ayın Aralık olduğunu belirten Savaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*1 Mart–31 Aralık tarihleri arasında bin 868 vaka, bulaşıcı hastalık sebebiyle öldü. Bu sayı, mezarlıkta çalışan arkadaşlarımızın tespiti… Yani ölüm raporuyla ilgili… En büyük sıkıntıyı 359 ölüm ile Kasım'da, bin 263 ölüm ile Aralık ayında yaşadık.

*Günlük cenazelerimiz 94'e kadar çıktı. Ortalama günlük cenazemiz en fazla 30 olurdu. Ortalamayı 15-20 olarak kabul ediyoruz ama 94'e kadar çıktık. Alınan tedbirlerden çok, insanlar kendileri tedbir alıyor.

*Hatay'da artık bulaştıran bulaştırdı. Artık yavaş yavaş geriye dönüş var. Bu doğal bir sonuçtur. Bu sokak kısıtlamalarından ziyade insanların kendi tedbirleriyle gerçekleşti.

“ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPTIK”

Konuşmasında büyükşehirin çalışmalarına da değinen Savaş, “Hatay'da 55 bin aile temek ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda. Biz 17 bin 77'sine kart verdik, her ay temel ihtiyaçlarını alabiliyor. Kırtasiye ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Günde en az 5 bin aileye ekmek dağıtıyoruz. İhtiyaç sahibi aileler her ay bir kat donanmak kaydıyla bizden ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. ‘Hayat eve sığar' demek kolay. Ancak insanların ihtiyaçlarını karşılamadan evde kal diyemezsiniz. Biz belediye olarak üstümüze düşen her şeyi yaptık. 19 yıldır ülkeyi yönetenler bu durumu görmezden gelerek bizi eleştiremezler” dedi.