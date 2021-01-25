Başkanlık sistemine destek yüzde 34’e düştü

Metropoll Araştırma Şirketi sahibi Özer Sencar, aralık ayı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. “Türkiye bugünkü başkanlık sisteminde mi kalmalıdır, yoksa güçlendirilmiş parlamenter sisteme mi geçiş yapılmalıdır?” sorusuna ankete katılanların yüzde 57.7'si “Güçlendirilmiş parlamenter sistem”, yüzde 34.5'i ise “Başkanlık sistemi” cevabını verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi daha önceki anketlerde yüzde 48 ila 36 arasında destek buluyordu. Parlamenter sistem ise son 1.5 yılın en yüksek desteğini buldu. AKP-MHP tabanında önemli bir bölümün de mevcut sisteme destek vermediği anlaşılıyor. AKP'lilerin yüzde 22'si parlamenter sistemi isterken, mevcut sistemi yüzde 69'u istiyor.

MHP'LİLER İKİYİ BÖLÜNDÜ

MHP'li seçmenin yüzde 45.9'u parlamenter sistemi savunuyor, başkanlığı isteyenlerin oranı ise yüzde 48.8. Prof. Özer Sencar, araştırmadan çıkan sonuç için “Aralık 2020'de başkanlık sistemine olan destek en düşük seviyesine indi. Bu düşüş önümüzdeki süreçte politikacılara yol gösterici olabilir” değerlendirmesini yaptı. Araştırmada, “Ekonomik gidişattan kim sorumlu?” diye seçenek olmayan soru yöneltildi. Halkın yüzde 28.5'i Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 27.6'si hükümet, yüzde 10.6'sı dış güçler ve yüzde 7.2'si ise Berat Albayrak cevabını verdi. “Sizce ülke hangi liderin önderliğinde iyi yönetilir?” sorusuna ise sırasıyla Erdoğan yüzde 38.3, Kemal Kılıçdaroğlu 11.7, Meral Akşener 9.7 ve Ali Babacan 7.3 cevabı verildi.