Başkasına ait iş yerini açtı, temizledi ve satış yaptı

Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi girişi yakınlarında Ş.Y.'ye ait olan ve pandemi dolayısıyla kapalı halde bulunan köfteci dükkanına gelen Engin Y., iş yerinin kapılarını zorlayarak açtı.

Konteynırdan yapılan iş yerinin kapılarını açtıktan sonra temizlik yapan Engin Y., daha sonra burada bulunan iş yeri malzemelerini iş yeri önüne koyarak semaverde çay yaptı. Yoldan geçenlere çay satan Engin Y.'yi fark edenler, iş yeri sahibi Ş.Y.'yi arayarak durumu anlattı. Bir süre sonra yakınlarıyla beraber kendisine ait iş yerine gelen Ş.Y., gördükleri karşısında gözlerine inanamadı.

Ş.Y.’nin ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri Engin Y.’yi işletme sahiplerinden teslim aldı. Akli dengesi yerinde olmayan ve çeşitli suçlardan sabıkası olduğu iddia edilen Engin Y.’den işletme sahipleri şikayetçi olmadı. Polis ekipleri şikayetin olmaması üzerine Engin Y.’ye dışarı çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 100 TL para cezası uyguladı. Olay yerinde uyarılan Engin Y., daha sonra bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. (İHA)