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Başkentin göbeğindeki hastanenin içler acısı hali

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Duatepe Devlet Hastanesi 2017 yılında boşaltılarak yeni binasına taşındı. Boşaltılan binalar da kaderine terk edildi. Koruma altına alınmayan eski hastanedeki bütün malzemeler çalındı, kapıları-pencereleri kırıldı. Binadaki elektrik kabloları dahi söküldü.

Başak KAYA
Güncellenme: 14:07, 06/02/2021
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Başkentin göbeğindeki hastanenin içler acısı hali

Eski hastenede incelemelerde bulunan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada çürümeye terk edilen binalarla kimsenin ilgilenmediğini ve ortaya çıkan kamu zararının gün geçtikçe büyüdüğünü söyledi. Gök şunları kaydetti:

* Madde bağımlılarının mesken edindiği hastane ve çevresinde oluşan güvenlik sorunları sebebiyle bölgede ikamet eden yurttaşlarımız da tedirgin…

* Bu konuyu Sağlık Bakanına sordum cevap alamadım. Aradan yıllar geçti ve çözüme yönelik herhangi bir adım atılmadığı gibi sorunlar da derinleşti.

* Halkımızın vergileriyle inşa edilen binalar ağır bir deprem geçirmişçesine enkaza dönüşmüş, milyarlarca liralık zarar meydana gelmiş.

* Bu tablo devlet ciddiyetiyle de bağdaşmayan köhne bir savurganlığın sonucu olarak karşımızda duruyor. Halkımızın ödediği vergilerin israfına ivedilikle son verilmesi gerekmektedir.

Foto: SÖZCÜ / CHP Ankara Milletvekili Levent Gök hastanede incelemede bulundu.

Ankara CHP deprem hastane Levent Gök Sağlık Sözcü
Yayınlanma Tarihi:14:04,