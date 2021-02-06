Başkentin göbeğindeki hastanenin içler acısı hali

Eski hastenede incelemelerde bulunan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada çürümeye terk edilen binalarla kimsenin ilgilenmediğini ve ortaya çıkan kamu zararının gün geçtikçe büyüdüğünü söyledi. Gök şunları kaydetti:

* Madde bağımlılarının mesken edindiği hastane ve çevresinde oluşan güvenlik sorunları sebebiyle bölgede ikamet eden yurttaşlarımız da tedirgin…

* Bu konuyu Sağlık Bakanına sordum cevap alamadım. Aradan yıllar geçti ve çözüme yönelik herhangi bir adım atılmadığı gibi sorunlar da derinleşti.

* Halkımızın vergileriyle inşa edilen binalar ağır bir deprem geçirmişçesine enkaza dönüşmüş, milyarlarca liralık zarar meydana gelmiş.

* Bu tablo devlet ciddiyetiyle de bağdaşmayan köhne bir savurganlığın sonucu olarak karşımızda duruyor. Halkımızın ödediği vergilerin israfına ivedilikle son verilmesi gerekmektedir.