Başkent’te bir sitede doğalgaz patlaması: 2 yaralı

Olay saat 00.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yeni Batı Mahallesi Harbi-iş 1 sitesinin içinde bulunan 5 katlı apartman dairesinin giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kenan İzvermez yatmadan önce elektrikli ısıtıcının fişini çektiği esnada büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamayı duyan apartman sakinleri panikle kendini dışarıya çıktı. Apartman sakinleri dışarıya çıktılarında giriş katta bulunan Kenan İzvermez'in evinde patlama meydana geldiğini fark etti. Durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber veren apartman sakinleri evde bulunan Kenan İzvermez, Fatma İzvermez, Dilara İzvermez, ve Mehmet Akif İzvermez'in sağlık durumlarını kontrol etti.

Patlamada yaralanan baba Kenan İzvermez ve kızı Dilara İzvermez olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay yerine gelen Başkent Gaz ekipleri, patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığını belirledi. Polis ekipleri tedbir amaçlı vatandaşlara bu gece apartmana kimseyi almayacaklarını dışarıda kalan kişilerin akrabalarına yada site içerisinde bulunan toplantı salonuna gitmelerinin gerektiğini söyledi. Bazı vatandaşlar ise soğuktan korunmak için araçlarının içinde bekledi. Polis ekipleri patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

“ÇOK BÜYÜK BİR SES GELDİ

Yaralılara ilk müdahale eden apartman yöneticisi Doğan Aydın, “Çok büyük bir ses geldi. Ne olduğunu başta anlayamadık deprem oluyor zannettik. Kapıdan çıktık apartmandaki herkes koşuşturuyor. Aşağı inerken 1'inci kat yanıyor dediler. Hemen yangın tüpünü kaptım. Alev alan yerlere sıktık. Komşularımızı kontrol ettik durumları iyiydi. Kızımız var engelli o iyiydi babasının elleri yüzlerinde ve vücutlarında kanamalar vardı. Daha sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı. ‘Ev sahibi Kenan bey'e sordum nasıl oldu diye? Elektrikli ısıtıcı yanıyordu. Onu prizden çekerken patlama oldu' dedi” şeklinde konuştu. (İHA)