Kara ve Jandarma’daki FETÖ’cülere operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 33'ü eski askeri öğrenci, 5'i eski askeri personel, 2'si mahrem imam 40 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verilmiştir.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında; FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 40 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Beşi daha önceden ilişiği kesilmiş askeri personel ile ikisi ‘mahrem imam' olmak üzere yedi, 33’ü eski askeri öğrenci toplam 40 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 13 ilde çalışma başlatıldı.