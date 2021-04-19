Baskında yakalanınca tuvalet kağıdını maske yaptı

Corona virüsüyle mücadelede tedbirler sıkılaştırılarak devam ederken, polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Esenyurt’a bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir kahvehanenin kısıtlama saatinde açık olduğunu öğrenen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kıraathaneye baskın düzenleyen polisler, içeride 10 kişi olduğunu ve oyun oynadığını tespit etti.

Polisin geldiğini fark eden iki kişi, ışıklarını kapattıkları tuvalete saklandı. Polis ekipleri içeride arama yaptı. Tuvaletin kapısının kilitli olduğunu fark eden ekipler, içerdekilere kapıyı açmalarını söyledi. Tuvaletin içinde karanlıkta saklanan iki kişi, kapıyı açarak dışarı çıktı.

Tuvaletten çıkan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti. Durumu fark eden polis ekipleri, yüzüne tuvalet kâğıdı takan kişiye maske getirdi. Polisler yaptıkları baskında herkesi maske takmaları konusunda uyardı. Kahvehane sahibi ile 9 kişiye para cezası kesildi. (DHA)

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