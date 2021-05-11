Başörtülü kızlara saldırı davasında gerekçeli karar açıklandı

İstanbul Karaköy'de 15 Kasım 2019 tarihinde yolda yürüyen başörtülü genç kızlara saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan ve 3 ay cezaevinde kalan tutuksuz sanık Semahat Yolcu, yargılandığı davada ‘Tehdit’ ve ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçlarından 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası almış, mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Müşteki genç kızlar Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce, şikayetlerinden vazgeçmiş, Semahat Yolcu hakkındaki ‘Hakaret’ ve ‘Yaralama’ suçlarına yönelik düşme kararı verilmişti.

“SİZİN AĞZINIZI KIRARIM” SÖZLERİ ‘TEHDİT’ KABUL EDİLDİ

Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, sanık Yolcu'nun müştekilere yönelik sarf ettiği, ‘Sizin ağzınızı kırarım' sözlerinin ‘Tehdit' suçunu oluşturduğu belirtildi. Gerekçeli kararda, Semahat Yolcu'nun müşteki Feyza Yerlikaya'nın başörtüsünü kafasından çekmeye çalışmasının iddianamede belirtildiği gibi, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' boyutunda olmadığı, bu eylemin, ‘İnanç hürriyetinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlere müdahale etme' boyutunda olduğu kaydedildi.

PİŞMANLIK GÖSTERDİĞİ VURGULANDI

Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda sanık Yolcu'nun savunmalarında pişmanlık gösterdiği ve özür dilediği vurgulandı. Yolcu'nun ceza aldığı, ‘Tehdit' ve ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarının maddi zarar oluşmasını sağlayacak suçlardan olmadığı ve tazmini gerektirir kamusal ile şahsi bir maddi zararın bulunmadığı belirtildi.

Kararda, sanığın İstanbul 56'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada düşme kararı verildiği ve başka bir soruşturma ya da yargılama dosyası bulunmadığı da belirtildi. Kararda sanık Yolcu'nun sabıka kaydının olmadığı ve ileride suç işlemekten çekineceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu ve tazmini gerektirir maddi bir zarar bulunmayışı nedeniyle hükmün açıklanmasında geri bırakılması kararı verildiği kaydedildi.

ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİKLERİ HATIRLATILDI

Sanık Yolcu'nun sağ eliyle müşteki Feyza Yerlikaya'nın sol omuz kısmına vurduğunun anlatıldığı gerekçeli kararda, bu eylemin ‘Yaralama' suçunu oluşturduğunu, sanığın müştekilere yönelik söylemlerinin ise ‘Hakaret' suçunu oluşturduğu belirtildi.

Kararda, sanığın anlatılan suçları işlediğinin sabit olduğu, suçların şikayete tabi suçlardan olduğu ancak müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtiği, bu nedenle ‘Hakaret' ve ‘Basit yaralama' suçlarından düşme kararı verildiği kaydedildi.

12 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Semahat Yolcu hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', ‘Hakaret', ‘Tehdit', ve ‘Kasten yaralama' suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapis talep edilmişti.