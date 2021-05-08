Başsavcılık Sedat Peker’in iddiasına cevap verdi

Elazığ’da iki yıl önce evinde ölü bulunan Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman dosyası, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları sonrası açıklamalar gelmeye devam ediyor.

AKP Milletvekili Tolga Ağar, Peker’in “Yeldana Kaharman, Tolga Ağar’ın cinsel saldırısına uğradığı, şikayetinin ardından ölü bulundu” iddiasına, “Konu adli makamlarca soruşturulmuş ve hukuki süreç tamamlanmıştır” demişti.

Bir açıklama da Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geldi. Başsavcılık açıklamasında, Y.K.'nın asıya bağlı gelişen asfiksi sebebiyle vefat ettiği, intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren veya intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kimsenin bulunmadığı belirtildi.

“KOVUŞTURMAYA YER YOK”

Başsavcılıktan yapılan açıklamada: “Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman’ın ölümüyle ilgili paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan olay yeri incelemesi, ölü muayene ve otopsi işlemi ve dinlenen tanık beyanları sonucunda müteveffa Kaharman’ın asıya bağlı gelişen asfiksi sebebiyle vefat ettiği, müteveffayı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren veya intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kimsenin bulunmadığı tesbit edilerek 16/10/2019 tarihinde Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair karar verildiği anlaşılmıştır.” denildi.

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmaktan soruşturma yürütülen Sedat Peker, sosyal medya hesabından yayınladığı 56 dakikalık bir videoda “Mehmet Ağar ve Pelikancıların gerçek yüzü (Ödeşmek Adettendir)” ifadelerini kullanarak bazı iddialarda bulunmuştu.

“BANA TECAVÜZ ETTİ”

Yurt dışında kaçak olarak bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker’in servis ettiği videoda, ev arkadaşı evdeyken intihar eden Yeldana Kaharman’la ilgili de şunları söylemişti:



Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, “Tolga Ağar bana tecavüz etti” diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası (eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar) aldırıyor. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Ne kadar enteresan ve ne kadar acı değil mi?

Kendi kızımız olmadığı için derdin peşine düşmedik. Kendi kızımız için dünyaları yakarız dedik ama orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse ağzını açmıyor. Hani kadın kuruluşları? Kadın haklarını arayacağız, kadın şiddetine son… Bir tane gördünüz mü bu olay için orada eylem yapan? Yok. Derin devletin başı adam ne isterse o oluyor.”

(İHA)

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