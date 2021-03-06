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Başsavcılıktan şehitlere hakaret eden kızın serbest bırakılmasına itiraz

Samsun'da bir sosyal medya üzerinden herkese açık şekilde yaptığı canlı yayın sırasında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. (23), adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yonca B.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Giresun Başsavcılığı itirazda bulundu.

Güncellenme: 00:16, 06/03/2021
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Başsavcılıktan şehitlere hakaret eden kızın serbest bırakılmasına itiraz

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. hakkında çok sayıda ihbar aldı.

Hareket geçen ekipler, Yonca B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yonca B., adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B.'nin, olayın ardından profil fotoğrafını Türk Bayrağı olarak değiştirdiği görüldü.

SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ

Gözaltına alınan Yonca B. (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yonca B.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Giresun Başsavcılığı itirazda bulundu. DHA

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