Başsavcılıktan Thodex açıklaması

Thodex hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Thodex adlı kripto para borsası bünyesinde işlenen suçlara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin bazı basın/yayın organlarında asılsız haberler yer aldığı görülmüş, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bahse konu soruşturma kapsamında yapılan kimlik tespitini müteakip derhal harekete geçilerek firma sahibi olan şüpheli F.F.Ö’nün taşınmaz, ulaşım aracı, banka hesabı vb. malvarlıklarına İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 24 Nisan 2021 tarihli kararıyla el konulmuştur. Daha sonra yapılan tespitlere göre 15 ayrı şüphelinin malvarlıklarına el konulması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulunulmuş, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin talebi tüm şüpheliler açısından 29 Nisan 2021 tarihinde kabul etmesi üzerine el koyma tedbirleri uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Soruşturmanın devamında kimliği belirlenip yakalanan 1 şüpheli hakkında daha aynı yönde talepte bulunulmuş, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğinin talebi 20 Mayıs 2021 tarihinde kabul etmesi üzerine bu şüpheli açısından da el koyma tedbirleri uygulanmıştır. Yukarıda izah edildiği üzere adı geçen yapılanmaya ilişkin yürütülen soruşturmamız kapsamında uygulanan el koyma tedbirlerinin geciktiğine dair haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.