‘Bataklık’ soruşturmasında iddianame düzenlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan operasyon, 30 Haziran 2020’de başlatıldı. Operasyon kapsamında 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen örgütün liderleri Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Aslantaş ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden Daş, Gören, Aslantaş ve 1 emniyet müdürü dahil 26’sı tutuklanırken uluslararası sularda taşımacılık yapan gemilerde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Bataklık’ soruşturmasını tamamlayarak iddianame düzenledi. Nejat Daş ve Çetin Gönen’in örgüt lideri, 5 şüphelinin örgüt yöneticisi olarak yer aldığı iddianamede, 53 şüphelinin örgüt üyesi ve 13 şüphelinin ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden pozisyonda oldukları ifade edildi.

Toplam 73 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame Ankara 33ncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede şüpheliler hakkında ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak’ ve ‘uyuşturucu ticaretinden elde edilen geliri aklama’ suçlarından 28,5 yıldan 52 yıla kadar hapis cezası istendi. DHA