Batman ve Şırnak’ta askeri tesislere saldırı girişimi

Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı’na akşam saatlerinde maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu açıklandı.

Batman Valiliği, saldırı girişiminin saat 23.10’da yaşandığını bildirerek, “3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur” açıklamasını yaptı.

MSB: BİRLİKLERİMİZDE TEDBİRLER ARTIRILDI

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır.