Bayrağa saygısızlık yapan AKP’lilere suç duyurusu

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ömer Furkan Dağ, “O bayrakta babamın da kanı var” diyerek Türk Bayraklarını sofra bezi yapan AKP Gebze İlçe Teşkilatı hakkında suç duyurusunda bulundu.

“HESABINI SORMAZSAM NAMERDİM!”

Şehit Polis Celil Dağ'ın oğlu İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ömer Furkan Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,“O bayrakta babamın da kanı var. Bunun hesabını sormazsam namerdim!” diyerek, AKP Gebze İlçe Teşkilatı hakkında suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIĞA DİLEKÇE VERDİ

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ömer Furkan Dağ, Gebze Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı suç duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

* Bayrağımıza yapılan bu çirkin saldırı babasını teröre şehit vermiş bir evlat olarak beni ve Türk Milletini derinden sarsmış, bu ve bunun gibi saygısızlıklarla hukuk mücadelesi vermek için suç duyurusunu yazmak zaruri hale gelmiştir.

* Öncelikle belirtmek gerekir ki; Türk Bayrağı Kanununun 7’de Türk Bayrağı yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz.

* Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez.

KAYA, ÖZÜR DİLEMİŞTİ

AKP Gebze ilçe Başkanı Recep Kaya, tepkiler üzerine konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı.

Kaya çıkmasında, “Aziz Şehitlerimizin kanının simgesi, bağımsızlığımızın sembolü ve tartışmasız şekilde en önemli kutsalımız olan Ay-Yıldızlı bayrağımız uğruna can vermeye hazır bir teşkilat mensupları olarak, Türk Bayrağımızı bugüne kadar en yüksek noktalara taşımak ve orada dalgalandırmak için mücadelemizi sürdüreceğimizi, yapılan eleştirileri ve hassasiyeti saygıyla karşılayarak, bu görüntüye sebebiyet verdiğimiz için yüce milletimizden özür dilediğimizi saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız” ifadelerine yer vermişti.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli AKP Gebze ilçe Teşkilatı'nın Arapçeşme Mahallesi'nde sandık başkanları toplantısında, masalara serilen Türk bayrakları sofra bezi gibi kullanılarak üzerine yiyecekler konuldu. AKP'li yöneticilerin sosyal medyadan paylaştığı toplantının fotoğrafları büyük tepki çekti.