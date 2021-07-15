Bayram çilesi erken başladı

Kurban Bayramlarını il dışında geçirmek isteyen İstanbullular, bayrama 5 gün kala araçlarıyla yola çıkmaya başladı.

DURMA NOKTASINA GELDİ

Pendik D-100 Karayolu’nu kullanan sürücüler, saat 23.00 sıralarında trafik yoğunluğu oluşturdu. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

Binek araçların yanı sıra şehirlerarası otobüslerin de trafiğe katıldığı görüldü. Şehirlerarası otobüslerle memleketlerine gidecek olanlar, Kartal Köprüsü’nde otobüslerini bekledi.

Kurban Bayramı tatili için memleketine giden bir kişi, “Kastamonu, Cide’ye gidiyorum. İzin de aldık, çıktık. Tatil uzun olunca bizim de işimize yaradı. Orada evimde sere serpe dinleneceğim bol bol. Dinlenmek için gidiyorum” dedi.

“İKİ SENEDİR GİDEMEDİK”

Karabük’e gitmek üzere bekleyen kişi ise, “Tatile gidiyoruz. 2 seneden beri gidemedik. Bu sene gideceğiz nasip olursa” diye konuştu. DHA

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