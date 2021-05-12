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Bayram namazı kılınacak mı? Diyanet’ten bayram namazı açıklaması…

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bayram namazıyla ilgili açıklama yapıldı. Erbaş, corona virüsü tedbirleri nedeniyle bayram namazlarının kılınıp kılınmamasıyla ilgili soruyu geçtiğimiz günlerde yanıtladı. Erbaş, bayram namazı hazırlıklarını kılınacak şeklinde yaptıklarını, olağanüstü bir durum olmazsa namazın camilerde kılınacağını duyurdu.

Güncellenme: 08:07, 12/05/2021
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Bayram namazı kılınacak mı? Diyanet’ten bayram namazı açıklaması…

Bayramı ibadetlerle karşılamak isteyen vatandaşlar bayram namazını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, corona virüsü tedbirleri nedeniyle bayram namazlarının kılınıp kılınmamasıyla ilgili soruya cevap verdi.

BAYRAM NAMAZI CAMİDE Mİ KILINACAK?

* Bayram namazı da Cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır.

* Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz.

* Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var.

* Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibariyle düşünmüyorum fevkalade bir durum olmazsa.

Corona Cuma Cuma namazı Diyanet hutbe