Bayram namazı saat kaçta? 2021 Ramazan bayramı için il il bayram namazı vakti ve saatleri…

Her yıl büyük heyecan ve huzurla karşılaşan Ramazan Bayramı bu sene 13 Mayıs'ta kutlanacak. Bayramı namaz ile karşılayacak olan Müslümanlar da bayram namazı saatlerini internette araştırmaya başladı. Tüm illerde farklılık gösteren bayram namazı saati için Diyanet açıklamalarda bulundu. İşte il il bayram namazı vakitleri…

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 İmsakiye takviminde bayram namazı saatleri de yer alıyor. Ramazan Bayramı için namaz vakitleri belli oldu. Tüm illerin bayram namazı saatlerini aşağıdaki link üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Adana bayram namazı: 06.04,

Adıyaman bayram namazı: 05.51,

Afyonkarahisar bayram namazı: 06.20,

Ağrı bayram namazı: 05.28,

Aksaray bayram namazı: 06.07,

Amasya bayram namazı: 05.55,

Ankara bayram namazı: 06.08,

Antalya bayram namazı: 06.23,

Ardahan bayram namazı: 05.27,

Artvin bayram namazı: 05.30,

Aydın bayram namazı: 06.32,

Balıkesir bayram namazı: 06.29,

Bartın bayram namazı: 06.07,

Batman bayram namazı: 05.39,

Bayburt bayram namazı: 05.38,

Bilecik bayram namazı: 06.20,

Bingöl bayram namazı: 05.40,

Bitlis bayram namazı: 05.34,

Bolu bayram namazı: 06.12,

Burdur bayram namazı: 06.23,

Bursa bayram namazı: 06.23,

Çanakkale bayram namazı: 06.34,

Çankırı bayram namazı: 06.04,

Çorum bayram namazı: 05.59,

Denizli bayram namazı: 06.28,

Diyarbakır bayram namazı: 05.43,

Düzce bayram namazı: 06.14,

Edirne bayram namazı: 06.30,

Elazığ bayram namazı: 05.45,

Erzincan bayram namazı: 05.42,

Erzurum bayram namazı: 05.35,

Eskişehir bayram namazı: 06.18,

Gaziantep bayram namazı: 05.56,

Giresun bayram namazı: 05.44,

Gümüşhane bayram namazı: 05.41,

Hakkari bayram namazı: 05.29,

Hatay bayram namazı: 06.02,

Iğdır bayram namazı: 05.24,

Isparta bayram namazı: 06.22,

İstanbul bayram namazı: 06.22,

İzmir bayram namazı: 06.34,

Kahramanmaraş bayram namazı: 05.56,

Karabük bayram namazı: 06.07,

Karaman bayram namazı: 06.12,

Kars bayram namazı: 05.26,

Kastamonu bayram namazı: 06.02,

Kayseri bayram namazı: 06.00,

Kırıkkale bayram namazı: 06.06,

Kırklareli bayram namazı: 06.28,

Kırşehir bayram namazı: 06.05,

Kilis bayram namazı: 05.57,

Kocaeli bayram namazı: 06.19,

Konya bayram namazı: 06.14,

Kütahya bayram namazı: 06.21,

Malatya bayram namazı: 05.50,

Manisa bayram namazı: 06.33,

Mardin bayram namazı: 05.42,

Mersin bayram namazı: 06.07,

Muğla bayram namazı: 06.31,

Muş bayram namazı: 05.36,

Nevşehir bayram namazı: 06.03,

Niğde bayram namazı: 06.05,

Ordu bayram namazı: 05.46,

Osmaniye bayram namazı: 06.00,

Rize bayram namazı: 05.36,

Sakarya bayram namazı: 06.17,

Samsun bayram namazı: 05.52,

Siirt bayram namazı: 05.36,

Sinop bayram namazı: 05.55,

Sivas bayram namazı: 05.52,

Şanlıurfa bayram namazı: 05.50,

Şırnak bayram namazı: 05.35,

Tekirdağ bayram namazı: 06.28,

Tokat bayram namazı: 05.53,

Trabzon bayram namazı: 05.39,

Tunceli bayram namazı: 05.43,

Uşak bayram namazı: 06.25,

Van bayram namazı: 05.29,

Yalova bayram namazı: 06.21,

Yozgat bayram namazı: 06.01,

Zonguldak bayram namazı: 06.10.

Bayram namazı, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da saat 06.14,

Almanya Berlin’de 05.57,

İngiltere Londra’da 05.54 ve

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da 05.58’de eda edilecek

BAYRAM NAMAZI CAMİDE KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını ifade ederek, “Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekanlar camilerimiz oldu. Cemaatimiz, tedbirler noktasında çok düzenli hareket etti. Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız. Kardeşlerimizin titizlikle tedbirlere uyarak, kimseye zarar vermeden kısa zaman içerisinde bayram namazını kılıp evlerine dönmelerini buradan tavsiye ediyorum” dedi.

Ramazan ayının son sahurunda TRT1’e konuk olan Prof. Dr. Ali Erbaş, Kudüs, Gazze ve Mescid-i Aksa’da İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarıyla ilgili konuştu, sorunun uzun yıllardan itibaren insanlığın, dünyanın gözleri önünde kartopu gibi büyüyerek günümüze kadar geldiğini söyledi.

“HİÇBİR İNSAN ZÜLÜMDEN MEMNUN OLAMAZ”

Müslümanların birlik beraberlik içerisinde olması gerektiğini ve bunun derdini taşıdıklarını belirten Erbaş, “Son günlerde gerek Mescidi Aksa baskınları ile ki İslam'da mabetlerin dokunulmazlığı, masuniyeti vardır. Savaşta dahi mabetlere, din adamlarına, çocuklara, kadınlara dokunulmaz. Hatta bizim alimlerimiz Kur'an'dan ve sünnetten almış olduğu ilhamlarla o kadar titiz davranmış ki savaş esnasında da olsa o bölgenin hayvanlarına, yeşiline dokunamazsınız. Bizim medeniyetimizin en önemli kazanımlarındandır bu. Ama şu anda geçtik mabedi, insanlar öldürülüyor. Birkaç gün içerisinde 40'a yakın şehit var Filistinli Müslümanlardan. Şu mübarek Ramazan gününde, böyle bir zulmü yapmak insanlığa yakışmaz. Hiçbir insan böyle bir zulümden, böyle bir katliamdan memnun olamaz” değerlendirmesinde bulundu.

“HANİ SENİN KİTABINDA ÖLDÜRMEYECEKSİN EMRİ VARDI”

Tevrat’taki on emirden birinde “Öldürmeyeceksin” denildiğini hatırlatan Erbaş, “Yahudilikte, Tevrat'ta öldürmeyiniz emri o kadar açıktır ki, öldürmeyeceksin 10 Emir'den birisidir. Peki, nasıl öldürüyorsun ve Mescidi Aksa’da ibadet halindeki insanların üzerine nasıl ateş ediyorsun? Hani senin kitabında öldürmeyeceksin emri vardı. Bu emrin niçin dinlemiyorsun yoksa Yahudi olanların dışındakileri, öldürmeyeceksin emrinin dışında mı tutuyorsun. Böyle bir inanç olmaz, inançlar evrenseldir genelde. Öldürmeyeceksin dediğiniz zaman, insanı öldürmeyeceksin” dedi.

“İSLAM ŞİDDETLE BAĞDAŞMAZ”

İslam adına şiddete başvuran terör örgütlerinin olduğunu ve onlarla da mücadele ettiklerini belirten Erbaş, “Bugün Müslümanlar içerisinde terör grupları olarak sayılan bir takım gruplar, terör örgütleri var. Kendilerinin İslam'ı en iyi yaşadığını iddia eden gruplar var. Biz onlarla mücadele ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, İslam şiddetle bağdaşmaz. Müslüman barış insanı demektir. İslam barış anlamına gelir. Hangi inançtan olursa olsun şiddet varsa, bunu İslam için de söylüyorum, o inançta bir sapma vardır. Bu sapmayı nasıl önleyeceğiz, Kur'an ve sünnete sarılarak. Allah Resulü Efendimizin örnekliğinde buna göreceğiz” şeklinde konuştu.