Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Kurban Bayramı namaz saati…

Bayram namazı saati milyonlarca kişi camilere akın edecek, ellerini semaya açacak. Bayram sabahında, İslam alemi cemaatle birlikte namaz kılar. Bayram namazı vakti güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Bayram namazı saatleri ise il il farklı vakitlerde kılınıyor.
KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir. 20 Temmuz sabahı kılınacak olan Kurban Bayramı namazı saatleri şöyle;
İSTANBUL bayram namazı saati: 06:23
ANKARA bayram namazı saati: 06:10
İZMİR bayram namazı saati: 06:36
ADANA bayram namazı saati: 06:07
ADIYAMAN 05:53
AFYONKARAHİSAR 06:22
AĞRI 05:30
AKSARAY 06:09
AMASYA 05:57
ANTALYA bayram namazı saati: 06:25
ARDAHAN 05:28
ARTVİN 05:32
AYDIN 06:35
BALIKESİR bayram namazı saati: 06:31
BARTIN 06:09
BATMAN 05:42
BAYBURT 05:40
BİLECİK 06:21
BİNGÖL 05:42
BİTLİS 05:37
BOLU 06:13
BURDUR 06:25
BURSA bayram namazı saati: 06:25
ÇANAKKALE 06:36
ÇANKIRI 06:06
ÇORUM 06:00
DENİZLİ 06:30
DİYARBAKIR bayram namazı saati: 05:45
DÜZCE 06:15
EDİRNE 06:32
ELAZIĞ 05:48
ERZİNCAN 05:44
ERZURUM bayram namazı saati:05:37
ESKİŞEHİR bayram namazı saati: 06:20
GAZİANTEP 05:58
GİRESUN 05:46
GÜMÜŞHANE 05:43
HAKKARİ 05:32
HATAY 06:05
IĞDIR 05:26
ISPARTA 06:24
KAHRAMANMARAŞ 05:59
KARABÜK 06:08
KARAMAN 06:15
KARS 05:28
KASTAMONU 06:03
KAYSERİ 06:02
KIRIKKALE 06:08
KIRKLARELİ 06:29
KIRŞEHİR 06:07
KİLİS 06:00
KOCAELİ 06:20
KONYA bayram namazı saati: 06:16
KÜTAHYA 06:23
MALATYA 05:52
MANİSA 06:35
MARDİN 05:44
MERSİN bayram namazı saati: 06:10
MUĞLA bayram namazı saati: 06:34
MUŞ 05:38
NEVŞEHİR 06:06
NİĞDE 06:07
ORDU 05:48
OSMANİYE 06:03
RİZE 05:37
SAKARYA 06:18
SAMSUN 05:53
SİİRT 05:38
SİNOP 05:56
SİVAS bayram namazı saati: 05:54
ŞANLIURFA 05:52
ŞIRNAK 05:37
TEKİRDAĞ 06:29
TOKAT 05:55
TRABZON bayram namazı saati: 05:41
TUNCELİ 05:45
UŞAK 06:27
VAN 05:31
YALOVA 06:23
YOZGAT 06:03
ZONGULDAK 06:11