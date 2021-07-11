Kabine Toplantısı öne çekildi, gözler Erdoğan’da! Bayram tatili kaç gün olacak?

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Toplantının 12 Temmuz Pazartesi günü yapılması kararlaştırılırken, toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak.

“10 GÜN, 9 GÜN GİBİ BU ARADA DOLAŞIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün önce Diyarbakır’daki programında Kurban Bayramı tatilinin sorulması üzerine, “Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım” ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Normale dönüşün ardından toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gelinen son durum hakkında sunum yapması öngörülüyor.

Aşılama kapsamında, 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları için 3. doz aşı yapılmasına karar verilmişti. Toplantıda yeni yaş grubunun da ele alınması bekleniyor.

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