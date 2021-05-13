Bayramda Metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi?

Geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi Ramazan Bayramı boyunca da birçok ulaşım aracı ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek. Ramazan Bayramı 13 Mayıs ve 15 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. Bu tarihlerde toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

OTOBÜS VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı nedeniyle İETT’den yapılacak açıklama şu şekilde:

17 günlük kısıtlamanın son günleri Ramazan Bayramı'na denk geliyor. İBB Meclisi kararıyla bayram boyunca tüm İETT seferleri ücretsiz olacak. Ramazan Bayramı boyunca İETT seferleri Cumartesi sefer planına göre yapılacak. 3 günlük bayram süresince 2 bin 377 araçla günde 20 binden fazla sefer düzenlenecek. Gerekli olursa hatlara yedek araçlarla takviye yapılacak. Metrobüs hattında da 275 araçla günde 2 bin 390 sefer yapılacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayan yolcularımız seferlerle ilgili detaylı bilgileri iett.istanbul adresinden veya MOBİETT uygulamasından öğrenebilirler.

BAŞKENTRAY VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde Resmii Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre 12 Mayıs Çarşamba gece yarısından 16 Mayıs Pazar gece yarısına kadar Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz gerçekleştirilecek.

ANKARA’DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara’da bayram süresince çalışacak toplu ulaşım araçları hakkında da açıklama yapıldı:

Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılım hızının kontrol altına alınması amacıyla 29 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplu taşıma araçlarının saatleri ve çalışma programı, EGO Genel Müdürlüğünce yeniden planlanarak duyurulmuştu.

Bu tarihler arasında bulunan ve 13-14-15 Mayıs 2021 tarihlerine rastlayan Ramazan Bayramı'nda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …” Kararı gereğince, sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti bulunan vatandaşlarımız, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir. Güncel servis saatlerimize “www.ego.gov.tr” internet adresindeki “Şehir İçi Ulaşım Bilgi Sistemi/Web Bilgi Sistemi” ve EGO CEP'TE uygulamamızdan erişilebilecektir.

İzmir’de Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım araçları sefer saatleri hakkında; ” 10-11-12 Mayıs 2021 (Pazartesi–Salı–Çarşamba) günlerinde saat 20:00 ‘a kadar Tüm Hatlarımızla hizmet verilecek olup 20:00 ‘den sonra Sokağa çıkma yasaklarında çalışmaya devam eden 150 Hattımızla hizmet verilmeye devam edilecektir.” denildi.