Bayramda otobüsler, metrolar, vapurlar ve Marmaray ücretsiz mi? Toplu ulaşım bugün ücretsiz mi?

Bayramda çalışacak ve gezecek olanların merak ettiği konuların başında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığı geliyor. Geçtiğimiz günlerde metrobüs, marmaray ve otobüsün de yer aldığı araçlar bayram boyunca ücretsiz olacağı bilgisi paylaşıldı. İşte detaylar…

OTOBÜS VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'nin geleneksel hale gelen bayram ücretsiz uygulaması, 4 gün boyunca İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray için sosyal medya yapılan paylaşım şu şekilde;

“Sayın Yolcularımız, Marmaray trenlerimiz 15 Temmuz ve Kurban Bayramı (20, 21, 22, 23 Temmuz) boyunca ücretsizdir.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.”

ANKARA'DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO otobüsleri, METRO ve ANKARAY) ile “Kurban Bayramı” süresince 20-21-22-23 Temmuz 2021 tarihlerinde ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

İZMİR’DE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

“Belediyemize bağlı tüm ulaşım araçlarımız, 20 Temmuz Salı gününden itibaren, Kurban Bayramı süresince 23 Temmuz Cuma saat 24.00’e kadar %50 indirimli olacak.”