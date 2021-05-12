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Bayramda yaz havası… Kapanmanın bitişiyle yağışlı günler geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin haritasına göre yurtta sıcaklıklar yükselmeye devam edecek ve bölgesel yağışlar hariç önümüzdeki dört günde yağış görülmeyecek. Vatandaşların kapanmayla geçireceği bayram günlerinde Türkiye yaz havasını yaşayacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:31, 12/05/2021
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Bayramda yaz havası… Kapanmanın bitişiyle yağışlı günler geliyor

Vatandaşların sokağa çıkma yasağıyla geçireceği bayram günlerine dair hava durumu tahmini yayınlandı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre sıcaklık değerlerindeki yükseliş bayram boyunca sürecek, bayramın bitişiyle birlikte 16 Mayıs’ta yeni bir yağışlı hava dalgası yurdu etkilemeye başlayacak sıcaklıklar 5-6 derece birden düşecek.

KAPANMA BİTENE KADAR SICAKLIKLAR ARTACAK

Bugün ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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