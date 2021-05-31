Bayrampaşa Belediyesi taşınmaz kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İşletme hakkı Bayrampaşa Belediyesi’ne ait olan Kemerburgaz Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı,178 nolu bölmesi içerisinde bulunan Göktürk C tipi mesire yeri içerisinde kalan 2 adet Kır Kahvesi,1 adet Kır Lokantası , 1 adet Büfe ve 1 adet Yöresel Ürünler Satış Ünitesi 2 yıllığına kiraya verilecek.
İhale Belediye hizmet binasında bulunan Belediye Encümen odasında 10 Haziran 2021 tarih, Perşembe günü saat 10.30'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine istinaden yapılacak.