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Bayrampaşa, Beykoz, Eyüpsultan, Fatih, Güngören ve Zeytinburnu’nda su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ); Bayrampaşa, Beykoz, Eyüpsultan, Fatih, Güngören ve Zeytinburnu'nda su kesintisi yaşandığını duyurdu. İSKİ, açıklamasında çalışmaların biteceği saati de duyurdu.

Güncellenme: 22:46, 28/06/2021
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Bayrampaşa, Beykoz, Eyüpsultan, Fatih, Güngören ve Zeytinburnu’nda su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaptığı açıklamayla, Bayrampaşa, Beykoz, Eyüpsultan, Fatih, Güngören ve Zeytinburnu’nda su kesintisi yaşandığını belirtti.

İSKİ’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İlçe: Bayrampaşa – Etkilenen Mahalleler: Vatan Mah,Terazidere Mah,Yenidoğan Mah,İsmetpaşa Mah,Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah,Altıntepsi Mah,Kocatepe Mah,Orta Mah,Muratpaşa Mah. – Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

* İlçe: Beykoz – Etkilenen Mahalleler: Poyraz Mah,Kaynarca Mah,Anadolu Feneri Mah. Çiğdem Mah,Soğuksu Mah.- Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 0:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

* İlçe: Beykoz – Etkilenen Mahalleler: İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Paşabahçe Mah,Gümüşsuyu Mah,Soğuksu Mah – Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

* İlçe: Eyüpsultan – Etkilenen Mahalleler: Rami Cuma Mah,Rami Yeni Mah,Topçular Mah,Defterdar Mah,Düğmeciler Mah,Nişancı Mah. – Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

* İlçe: Fatih – Etkilenen Mahalleler: Molla Fenari Mah,Molla Gürani Mah,Molla Hüsrev Mah,Karagümrük Mah,Kemalpaşa Mah,Mevlanakapı Mah,Zeyrek Mah,İskenderpaşa Mah,Şehremini Mah,Seyyid Ömer Mah,Topkapı Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Atikali Mah,Ayvansaray Mah,Balabanağa Mah,Akşemsettin Mah,Alemdar Mah,Ali Kuşçu Mah,Hacıkadın Mah,Haseki Sultan Mah,Hırka-İ Şerif Mah,Balat Mah,Beyazıt Mah,Derviş Ali Mah. – Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

* İlçe: Güngören – Etkilenen Mahalleler: Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah – Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

* İlçe: Zeytinburnu – Etkilenen Mahalleler: Maltepe Mah – Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.6.2021 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beykoz Cuma istanbul Karagümrük Sanayi
Yayınlanma Tarihi:22:41,