Bebek Otel mühürlendi, 5 gün süreyle kapalı

Beşiktaş’ta Cumartesi gecesi Boğaz manzaralı Bebek Otel’de düzenlenen eğlencede saat ve mesafe kısıtlamaları hiçe sayılmıştı. Beşiktaş’ta hafta sonu 90 kişinin eğlendiği Muzafeer Yıldırım’ın sahibi olduğu otel pandemi kurallarına uymadığı için kapatıldı.

BİR ODADA 9 KİŞİ

Otel yönetiminin, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesindeki kuralları gerçek dışı kayıt tutarak delmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bebek Otel yöneticilerinin 9 kişinin bir odada kaldığı şeklinde gerçek dışı kayıt oluşturarak ihlal ettiği tespit edildi. Otel bu nedenle 5 gün süreyle kapatıldı.





MÜHÜRLENDİ

Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile otele gelen yetkililer, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15.03.2021 tarih ve kararı ile kapatılmıştır” yazısı asılarak mühürlendi.

312 BİN TL CEZA KESİLDİ

Otelde koronavirüs tedbirlerine uymayarak eğlence yapılması ve gerçeğe aykırı kayıt oluşturulması nedeniyle 90 kişiye 312 bin lira cezai işlem uygulanmıştı.

