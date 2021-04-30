BEDAŞ işçileri, iş bıraktı

BEDAŞ'la işçileri temsilen TES – İş arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmlerinde anlaşma sağlanamayınca sendika, uyuşmazlığın çözümü için Yüksek Hakem Kurulu YHK'ye başvurdu. YHK, işçilere birinci yılın ilk 6 ayı yüzde 6, ikinci 6 ayı ise yüzde 5. İkinci yıl için ise yüzde 5+4 zam yapılmasına karar verdi.

BEDAŞ işçileri YHK'nin düşük zam kararına karşı bugün İstanbul’daki tüm işletmelerde iş bırakma kararı aldı. İşçiler, haklarını almayana kadar; patlama, yangın gibi olağanüstü durumlar dışında işe çıkmayacaklarını söylediler.