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BEDAŞ işçileri, iş bıraktı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’de (BEDAŞ) çalışan TES-İş üyesi işçiler, Yüksek Hakem Kurulunun (YHK) yüzde 6’lık zammına karşı bugün iş bıraktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:39, 30/04/2021
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BEDAŞ işçileri, iş bıraktı

BEDAŞ'la işçileri temsilen TES – İş arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmlerinde anlaşma sağlanamayınca sendika, uyuşmazlığın çözümü için Yüksek Hakem Kurulu YHK'ye başvurdu. YHK, işçilere birinci yılın ilk 6 ayı yüzde 6, ikinci 6 ayı ise yüzde 5. İkinci yıl için ise yüzde 5+4 zam yapılmasına karar verdi.

BEDAŞ işçileri YHK'nin düşük zam kararına karşı bugün İstanbul’daki tüm işletmelerde iş bırakma kararı aldı. İşçiler, haklarını almayana kadar; patlama, yangın gibi olağanüstü durumlar dışında işe çıkmayacaklarını söylediler.

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