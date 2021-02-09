Bekçi adayı: Hamile eşime ilaç almaya giderken üç polis beni dövdü

Fahrettin ÖZTÜRK / SÖZCÜ

Olay, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. Bekçi adayı olduğu iddia edilen Ömür Çelebi, hamile eşine nöbetçi eczaneden ilaç almak için otomobiliyle evden çıktı. Aracıyla seyir halindeyken arkasındaki polis aracının ışıklarının yanması ve sirenlerin çalışmasıyla polis otosunu fark edip aracını durdurdu.

Çelebi, kendisini durduran polis memurlarına “Buyrun” dedi. Bunun üzerine araçtan inen üç polis memuru Ömür Çelebi'ye “Neden durmadın şerefsiz” diyerek hakaret etti. Çelebi, konuşmasına dahi izin verilmeden ekip otosunun içine alınarak üç memur tarafından darp edildiğini iddia etti.

KABURGASI KIRILDI, AKCİĞERİ SÖNDÜ

Yaralı halde çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan bekçi adayı, avukatı aracılığıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Kaburgasının kırıldığını, akciğerinde sönme meydana geldiğini belirten Ömür Çelebi, şu iddialarda bulundu:

AĞZIMA SİLAH SOKTULAR

– Konuşmama dahi müsaade edilmedi. Kötü muameleye maruz kaldım, işkence gördüm. Polislerden biri silahını çekerek ağzıma silahını soktu. Araç ve GBT kontrolüm temiz çıkınca yolun ortasında yaralı bir şekilde bıraktılar. “Şikayetçi olursan seni buralarda barındırmayız” şeklinde tehdit ettiler. Başkalarının yardımıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne götürüldüm.