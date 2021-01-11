Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı

Bursa’da geçen perşembe akşamı meydana gelen olayda, Nilüfer ilçesindeki Demirciler Sitesi’nde bekçilik yapan 53 yaşındaki Turgut Karaman tüfekle ateş edilerek öldürüldü.

Cinayetin ardından olay yerine giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri faili meçhul olarak kayıtlara giren cinayetle ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin net olmaması üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler Karaman’ın eşi Z.K.’nın TIR şoförlüğü yapan Tezcan Ç.’yle ilişkisi olduğunu belirledi.

YURTDIŞINA ÇIKARKEN YAKALANDI

Polis, Tezcan Ç.’nin cinayetten hemen sonra TIR’la Edirne’ye gittiğini tespit etti. Edirne ve Bursa polisinin ortak operasyonuyla yakalanan şüpheli, cinayeti itiraf ederek, “Tamamen kendi irademle öldürdüm. Kimseyle planlamadım” dedi. (DHA)