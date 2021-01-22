Bekçilik sınavı cevap anahtarı bugün açıklanacak

Mahalle ve çarşılarda görevlendirilen bekçilik görevini üstlenmek isteyen vatandaşlar, 20 Ocak'ta yapılan bekçilik sınavında ter döktü.

Sınava katılan bekçi adayları, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden bekçilik sınavı sorularına ve cevap anahtarına erişebilecek.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları, 15 Şubat 2021 tarihinde duyurulacak. Sınavı kazanan adaylar, diğer şartları da sağlaması durumunda görev yerlerine atanacak.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?

– Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

– Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

– Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

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