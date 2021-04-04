Bekir Coşkun’un hayali gerçek oluyor

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan yazarımız Bekir Coşkun'un anısına Balıkesir Ayvalık'ta kütüphane yapılmasına karar verilmişti. Bekir Coşkun'un eşi Andree Coşkun ve kardeşi Haluk Coşkun önceki gün Ayvalık Ali Bey Kültür Evi Bekir Coşkun Kütüphanesi'nde devam eden çalışmaları inceledi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'den bilgi aldı.

Andree Coşkun, “Bekir'in en büyük hayali kitaplarını ve ödüllerini bağışlayacağı bir kütüphane oluşturmaktı. Ömrü yetmedi ama en büyük hayali gerçeğe dönüştü. Kütüphanenin kurulmasına öncülük eden Mesut Ergin'e minnettarım. Bekir'in adı, kitapları ve meslek yaşamında kullandığı eşyaları, çok sevdiği Cunda'da yaşayacak” dedi.

Andree Coşkun, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı Bekir Coşkun büstünü kütüphaneye armağan etti. Ziyarette SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın “SÖZCÜ Ailesi, kütüphaneye kitap bağışı yapmaya ve kültür etkinliklerine katkı sunmaya hazır” mesajı da iletildi. Belediye Başkanı Ergin ise “Vefalı Ayvalık halkı Bekir Coşkun'u unutmayacak” dedi.