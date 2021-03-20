Bekir Coşkun’un heykeline yönelik alçak saldırıya Tunç Soyer’den tepki

İzmir Buca'da yeni yapılan parktaki Bekir Coşkun heykeline önceki gece kimliği henüz belirlenemeyen bir vandal balyozla saldırdı. Heykel parka konulduğu günün gecesinde, daha açılış töreni yapılmadan tahrip edildi. Bekir Coşkun'un aziz hatırasına ve savunduğu aydınlık değerlere yapılan çirkin saldırı toplumda üzüntü ve tepki oluşturdu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü saldırganın yakalanarak adalete teslim edilmesi için inceleme başlattı.

COŞKUN'U VE SAVUNDUĞU DEĞERLERİ UNUTTURMAYACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bugün Bekir Coşkun Parkı'na gitti. Tahrip edilen heykeli gördü, incelemelerde bulundu, bilgi aldı. Saldırıyı kınayan Soyer, “Biz yaşadıkça ne Bekir Coşkun'un adını ne de onun savunduğu değerleri asla unutturmayacağız” dedi.

Yaşananların çok üzücü olduğunu belirten Başkan Soyer, “Bu tür saldırılarla ne Bekir Coşkun'un adını ne de onun savunduğu değerleri unutturmak mümkün değil. Biz yaşadığımız müddetçe buna izin vermeyeceğiz. Bunun sonuna kadar savunucusu olacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Bekir Coşkun'un adını yaşatmak için bir çalışma yapıyoruz. Bekir Coşkun'un köpeği Pako'nun adını da yapımını sürdürdüğümüz hayvan barınağına verdik” diye konuştu.

BEKİR COŞKUN'UN BRONZ HEYKELİ KONULACAK

Soyer'e eşlik eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise heykeli parka koydukları gece böyle üzücü bir olayla karşılaştıklarını belirterek, “Bir vatandaş elinde balyozla birlikte gelip heykele zarar veriyor. Daha fazla zarar vermek istiyorlar ama sonrasında paniğe kapılıp bir arabayla beraber kaçıyor. Bu vandallar bu şekilde fikirlere, düşüncelere müdahale edeceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Bekir Coşkun milyonlarca insanın kalbine dokunmuş bir insan. Heykele zarar verebilirsin ama düşünceye zarar veremezsin. Heykeli yenileyeceğiz. Sonrasında da bronz heykelini yapıp parka koyacağız” dedi.

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