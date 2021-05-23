Belediye aşevinden mide bulandıran görüntü

Sosyal medyada AKP'li Koçarlı Belediyesi Aşevi'ne ait olduğu belirtilerek paylaşılan fotoğraf mide bulandırdı. Aşevi mutfağında çekildiği öne sürülen fotoğrafta, yemek kazanlarının temizlik malzemeleriyle bir arada, oldukça kirli zemin üzerinde oldukları görülüyor.

Yoksul vatandaşlara yemek üretilen aşevindeki görüntülere tepki yağdı. Koçarlı Belediyesi yaklaşık on gün önce de toplanan çöpleri ilçenin girişine kazdığı çukurlara depolaması ve dolan çöplükleri yakması ile gündeme gelmişti.

“AYIPTIR, YAZIKTIR, GÜNAHTIR”

Hijyenin olmadığı ortamın fotoğrafını paylaşan Şükran Secem Kaplan, “Bu milleti muhtaçlığa mahkum eden sizsiniz. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Hijyene en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde milletin kapısına mikrobu kimin taşıdığı ortaya çıktı” dedi.

Belediyenin mikrobu eliyle evlere taşıdığını belirten Kaplan “Derhal tüm yetkilileri halkın sağlığı için teftişe davet ediyorum” çağrısı yaptı.