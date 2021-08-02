Belediye başkanı çaresizliği bu sözlerle özetledi: Durum çok kötü, söndürülemiyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum'da basın toplantısına katıldı, Muğla'daki son durumu anlattı. Gürün, "Maalesef Marmaris yanmaya devam ediyor. Orada da durum çok kötü ve maalesef söndürülemiyor" dedi. Başkan Gürün "'Yangın ne zaman biter?' diye sorduğunuzda (bölgedeki ağaçlar) yanacak ve ondan sonra bitecek" diye konuştu

YAŞAR ANTER

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla’da devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Gürün şunları söyledi:

“SÖNDÜRÜLEMİYOR”

* Bodrum'da özel olarak gördüğüm bir konu inşaat şirketleri, beton şirketleri çok özel olarak kendilerinin de önerisi ile su takviyesi için şu anda çok önemli bir görev yapıyorlar.

* Vatandaşlar çok önemli bir görev yapıyor ve onlara da ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum gerçekten çok büyük bir özveri gösteriyorlar. Bu dönemde gösterilen dayanışma bizim geleceğimize daha umutla bakmamızı sağlıyor ama yangın konusuna geldiğimizde, Muğla yanmaya devam ediyor.

* Şu anda Köyceğiz'de yüksek kesimlerde hem karaçam hem de kızılçam yanmaya devam ediyor. Maalesef Marmaris yanmaya devam ediyor. Orada da durum çok kötü ve maalesef söndürülemiyor.

YANGIN NE ZAMAN BİTER?

* Burada önemli olan şu, eğer bir orman yanmaya başladıysa ondan sonra onu söndürmek maalesef mümkün olmuyor. Onun yerleşim yerlerine intikalini önlemeye çalışıyoruz, yangında esas olan, yangının tespitini en erken yapıp en hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmek ancak öyle önlenebiliyor.

* Şu anda ormanlar yanıyor bizim de bütün gayretimiz yerleşim birimlerine yansımasını ve can ve mal kaybını önlemek. ‘Yangın ne zaman biter?’ diye sorduğunuzda (bölgedeki ağaçlar) yanacak ve ondan sonra bitecek.

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