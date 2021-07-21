Belediye başkanı duyurdu! Denize girmek yasaklandı

Olay, saat 13.00 sıralarında Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nihal G. (35) ile Kardelen G. (16) ve Atakan G. (13) isimli iki kardeş, yüzmek için girdikleri denizde kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan müdahale ile denizdeki 3 kişi karaya çıkartıldı.

İKİ KARDEŞİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerden Kardelen G. ve Atakan G. isimli iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayati tehlikesinin olduğu belirlenen Nihal G. ise Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 PLAJDA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Öte yandan, Kandıra'nın Karadeniz kıyısında bulunan Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı plajlarında denize girmek 1 günlüğüne yasaklandı.

Konu ile ilgili Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan yaptığı yazılı açıklamada, “Kıymetli vatandaşlarımız olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle bugün içinde Kandıra ilçemizde bulunan Cebeci, Kumcağız, Sarısu ve Bağırganlı plajlarımızda oluşan tehlike nedeni ile denize girmek yasaklanmıştır. Lütfen kurallara riayet edelim. Hem kendi hem de ailemizin canını tehlikeye atmayalım” ifadelerine yer verdi. İHA

İlginizi Çekebilir Acı haberler peş peşe geldi! 6 ölü