Belediye başkanının koruma ekibine minibüs çarptı

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AKP Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Kağıthane'de bulunan AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki bir toplantıya katıldı. Göksu toplantı için parti binasına girdikten kısa süre sonra kapı önünde bekleyen polis memuru Alper Özkan ile özel koruma Pamir Katıkçı'ya yoldan geçen bir minibüs çarptı.

Korumalar çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, yardımlarına hemen olay yerinde bulunan güvenlik görevlileri koştu. Görevliler hemen olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı koruma ekibini hastaneye kaldırdı. Polis memuru Alper Özkan’ın kalçasında kırık meydana geldiği ve ameliyata alınacağı öğrenilirken, özel koruma Katıkçı ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Hastaneye giden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, olay hakkında bilgi aldı ve korumalarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Kazayı yapan şahsın poliste ifadesinin alındıktan sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan, meydana gelen kaza anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde AKP İl Binası önünde hareket eden minibüsün korumalara çarptığı görülüyor. (İHA)