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Belediye bu tavuğun sahibini arıyor

Çanakkale'de bir vatandaş yolda başı boş dolaşan tavuğu Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Çanakkale Belediyesi tavuğun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, sahibine "Tavuk bizde" mesajı verdi.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 21:31, 24/01/2021
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Belediye bu tavuğun sahibini arıyor

Çanakkale’de bir vatandaş, Kemalpaşa Mahallesi Küçükhamam Sokak civarında bulduğu tavuğu Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne teslim etti.

Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tavuğu teslim alarak sahibini aramaya koyuldu.

Tavuğun resmini sosyal medyadan paylaşan Çanakkale Belediyesi, “Kemalpaşa Mahallesi Küçükhamam Sokak civarında duyarlı bir kentlimizin bulup teslim ettiği tavuk bizdedir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara irtibat için Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi çağrısı yapıldı.

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