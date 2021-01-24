Belediye bu tavuğun sahibini arıyor

Çanakkale’de bir vatandaş, Kemalpaşa Mahallesi Küçükhamam Sokak civarında bulduğu tavuğu Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne teslim etti.
Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tavuğu teslim alarak sahibini aramaya koyuldu.
Tavuğun resmini sosyal medyadan paylaşan Çanakkale Belediyesi, “Kemalpaşa Mahallesi Küçükhamam Sokak civarında duyarlı bir kentlimizin bulup teslim ettiği tavuk bizdedir” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara irtibat için Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi çağrısı yapıldı.