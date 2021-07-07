Belediye yıkıma geldi vatandaş isyan etti: Size oy verdik bize zulüm yapmayın!

Konya'da AKP'li Selçuklu Belediyesi Çaltı Mahallesi'nde bulunan hobi bahçelerinin imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verdi.

Vatandaşlara hobi bahçelerini terk etmeleri için 15 gün süre veren belediye, sürenin dolmasının ardından bugün yıkım için bölgeye ekipler sevk etti.

Hobi bahçesi sahipleri ise bahçelerinin yıkılmaması için bölgeye gelen çok sayıda yıkım ekibi ve zabıtaya karşı direnirken jandarma da bölgede güvenlik önlemi aldı.

“MADEM YIKACAKTINIZ NİYE İZİN VERDİNİZ?”

Hak sahipleri, belediyenin hobi bahçeleri için kendilerine izin verildiğini, emlakçıların bu işten para kazandığını ve mağdur edildiklerini dile getirerek verilen yıkım kararına isyan etti.

Hobi bahçelerinin görüntüsünü cep telefonuyla kayıt altına alan bir vatandaş “Buraları yıkacaklar. Bu kadar insanın buradaki emeği hiç olacak. Bu kadar emlakçının cebini doldurmasına, bu arsaları bölüp satmasına nasıl izin verdiniz? Burası madem imara aykırı, bize neden kapı numarası verip 400 lira aldılar, neden yapı kayıt belgesi verip 2 bin lira aldılar?” dedi.

“BU İNSANLARA ZULÜM YAPMAKTAN KAÇININ”

Bölgede 78 hobi bahçesi olduğunu ve hak sahiplerinin mağdur edildiğini ifade eden Ekrem Özdemir isimli bir vatandaş ise AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya çağrıda bulundu. Salgından korunmak için hobi bahçelerine taşınan insanlar olduğunu söyleyen Öztürk şunları söyledi:

* Buraya salgından kaçan çok sayıda hastalıktan kaçanlar var. Emekli ikramiyesini buraya yatıran veya kıyıda köşede biriktirdikleriyle burada vakit geçirenler var.

* Ot dahi bitmeyen bu yörede insanlar ağaç dikerek, sebze ve meyve ekerek, burada toprak özlemini gideriyor. İçimizde kanser hastaları, yatalaklar, felçliler, engelli çocuklar bulunuyor.

* Sayın başkanım, Türkiye’de ilk defa uygulanan Çaltı Hobi Bahçelerini yıkmakla neyi amaçlıyorsunuz? Biz, sizlerden yardım ve bize yol göstermenizi bekliyoruz.

Başkanım, bu insanları lütfen mağdur etmeyin. Bu insanların tamamına yakını sizlere oy vererek, sizlerle beraber yürüdüler. Sizleri bir yerlere getirdiler. Bu insanlara zulüm yapmaktan kaçının. Gelin bize yardımcı olun, rehberlik edin.

Hobi bahçe sahipleri ve belediye ekiplerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor.