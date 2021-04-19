Belediyeden gri pasaport açıklaması: Gidenler eksiksiz döndü

“Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince ‘dans (folklor) gösterisi', ‘kültür turu', ‘gençlik programları' adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir” ifadelerini kullanan İçişleri Bakanlığı 6 belediye hakkında soruşturma başlattı. Ayrıca, yerel idareler tarafından kamu personeli olmayanların yurt dışına gönderilmesi geçici olarak durduruldu.

“BELEDİYEMİZİN İSMİNİN YER ALMASI BİZLERİ ÜZÜNTÜYE SEVK ETTİ”

Soruşturmada adı geçen Yerköy Belediyesi'nin Başkanı Ferhat Yılmaz, “Bazı haber kanalları ve siteleri üzerinden ‘Gri Pasaport Soruşturması' olarak yapılan haberlerde, ilçemizin ve belediyemizin de isminin yer alması bizleri büyük bir üzüntüye sevk etmiştir” diyerek yazılı bir basın açıklaması yaptı.

“GEREKLİ TÜM İZİNLER YOZGAT VALİLİĞİMİZDEN ALINDI”

Yılmaz, açıklamasına şu ifadelere yer verdi:

“Söz konusu haberlerle ilgili olarak, 15-21 Temmuz 2019 tarihinde Polonya'da düzenlenen ‘Folk Festivali' isimli organizasyonda, ülkemizi temsil etmek adına katılan Yerköy Belediyesi Anadolu Folklor Vakfı'nın dansçı ve müzisyenlerinin organizasyon katılım süreci içerisinde yurt dışına çıkmaları için gerekli olan tüm izinler Yozgat Valiliğimizden alınmıştır.

“FOLKLOR EKİBİMİZ EKSİKSİZ OLARAK GERİ DÖNDÜ”

15-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenen organizasyonda ülkemizi temsil eden folklor ekibimiz yarışmada büyük bir başarı sergilemiş ve festival birincisi olarak ülkemize eksiksiz olarak tekrar geri dönmüşlerdir. Ayrıca Polonya'da düzenlenen bu festival için ilçemiz ve Yerköy Belediye Başkanlığımız adına ne Belediye Başkanı olarak şahsım, ne de kurumumuzla ilgili hiçbir kişi söz konusu grupla birlikte yurt dışına çıkmamış ve bu vakıftan Yerköy Belediyemizin hiçbir maddi talebi ve kazancı olmamıştır.

“İLGİLİ SORUŞTURMAYLA BELEDİYEMİZİN HİÇBİR İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR”

Söz konusu olan Folklor ekibimiz ülkemize döndükten sonra Kırşehir Valiliği ve Belediyesinin birlikte düzenlemiş oldukları Ahilik Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Kırşehir Cacabey meydanında bir gösteri düzenlemişlerdir. Ayrıca salgın hastalığın seyrine göre Eylül ayı içerisinde ilçemizde yapmayı planladığımız festivalde de folklor ekibimiz hemşehrilerimizle buluşturulacaktır. İlgili soruşturma ve haberlerde belirtilen konuyla ilgili olarak belediyemizin hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.”

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