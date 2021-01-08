Belediyenin servis aracı devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde Sedat Uzuner idaresindeki Atakum Belediyesine ait servis midibüsü rampa aşağı inerken freni tutmayınca kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp yol ortasına devrildi.

CAN PAZARI YAŞSANDI

Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile birlikte 20 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. (İHA)