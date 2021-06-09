Benzin istasyonu arazisi satışı AKP’yi karıştırdı

İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, önceki AKP'li yönetimce hazırlanan satış kararını uygulamak istedi. Satışın gündeme geleceği meclis toplantısı öncesi AKP İlçe Başkanı Avni Adanur istifa etti. Bıyık, toplantıda yaşananları şöyle anlattı:

“Kamu borçları nedeniyle (çünkü İller Bankası'ndan bize kredi verilmiyor) bu yeri satmak istedik. AK Parti kendi içinde görüş ayrılığı yaşadı. Meclis'te AK Parti 9, biz ise 6 kişiyiz. Bir AK Partili katılmadı, biri de bizim lehimize karar verince 7-7 eşitlik oldu ve başkan oyuyla kararı geçirdik.”

AKP'li Adanur, genel merkezle yaptığı görüşme nedeniyle açıklama yapmak istemedi. Ancak oylamada farklı hareket eden Adanur'un akrabası Tülay Adanur hakkında soruşturma açıldı. Buna tepki gösteren Meclis üyeleri Gözde Atasoy Koç, Metin Özke, Sabri Selim, Furkan Bayrak ile Nihat Gümrükçü AKP'den istifa ettiklerini açıkladı. AKP'nin belediye meclis üyesi sayısı 4'e düştü.