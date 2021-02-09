Berat Albayrak afişine üç gözaltı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiği 8 Kasım 2020'den bu yana kamuoyu önünde görülmemesi merak konusu oldu. Albayrak'ın nerede olduğu ve niçin sessizliğe gömüldüğü sorusu sıklıkla gündeme gelirken, CHP'li gençler bu yönde bir çalışma yaptı.

CHP Gençlik Kolları Genel Merkezi tarafından hazırlanan afiş 81 il örgütüne dağıtıldı. Albayrak'ın görüntüsünün yer aldığı afişe “Wanted (Aranıyor)” başlığı atıldı. Albayrak'tan Merkez Bankası rezervindeki dövizin geçen yıl kimlere, hangi kur üzerinden dağıtıldığının hesabını vermesini isteyen gençler, afişte bu konuya da “www.128milyardolar.com” ifadesi ile atıfta bulundu.

CHP'Lİ GENÇLER GÖZALTINA ALINDI

CHP Gençlik Kolları'nın yurdun dört bir yanında gerçekleştirdiği bu ironik afiş faaliyeti hakkındaki tek adli işlem İzmir Kemalpaşa'da yapıldı. İfadeleri için polis merkezine çağırılan CHP'li gençler Ozan Yalçın, Salman Demir ve Cem Akbulut gözaltına alındı. Gençler Emniyet'teki ifadelerinin ardından savcılığa, oradaki sorgularından sonra da nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Gençler mahkemenin ardından serbest bırakıldı.

OZAN YALÇIN: BASKILAR BİZİ YILDIRAMAYACAK

CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Ozan Yalçın, “Bizi kamu görevlisine hakaret ve tehdit iddiası ile sorguladılar. Oysa böyle bir olgu yok, ortada bir kamu görevlisi de yok” dedi. Yalçın, “Damadın bakan olduğu, paraların yok olduğu bir ortamda yapmış olduğumuz çalışmanın birilerini rahatsız ettiği ve amacına ulaşmış olduğu sevinciyle adliyeden çıktık. Baskılar, dayatmalar, alıkoymalar bizleri yıldıramayacak. Bağımsız, aydınlık Türkiye yolunda güzel günleri hep beraber yaşamak isteyen gençler olarak baskılara ve dayatmalara karşı her zaman dik duracağız” dedi.

“DEMOKRATİK YAŞAM BİÇİMİNE VURULAN DARBEDİR”

CHP'liler sorgu esnasında arkadaşlarını yalnız bırakmadı. CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan adliye çıkışında yaptığı açıklamada, yapılan adli işlemin hukuka ve demokrasiye aykırı olduğunu savunarak, “Demokrasiye, özgürlüğe ve bağımsız Türkiye hayaline inanan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Gençlik örgütleri olarak; Atamızın adını taşıyan güzel ilçemiz Kemalpaşa'da, bugün yaşadıklarımız en kıymetli ilkelerimizden biri olan demokratik yaşam biçimine vurulan büyük bir darbedir” diye konuştu. Kotan, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” ifadelerini kullandı.