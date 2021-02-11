Berberoğlu, Genel Kurul’a Kılıçdaroğlu ile girecek

Anayasa mahkemesinin, hakkında hak ihlali olduğu gerekçesiyle CHP eski milletvekili Enes Berberoğlu’nun milletvekilliği dönüş yolunu açmasıyla Berberoğlu, salı günü Meclis’e gelecek.
Enis Berberoğlu salı günü Ankara’ya gelecek ve gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra partisinin grup toplantısına katılacak. Berberoğlu’nun gelişi milletvekilleri tarafından sevinçle karşılanırken, karşılama da coşkulu olacak.
TBMM SALONUNDA
Berberoğlu, grup toplantısından sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte, Genel Kurul salonuna girecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Berberoğlu’nun gelişi sırasında yayında olmayı planladı.