Berhan Şimşek ifade verdi

CHP 22'nci dönem Milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı bir TV programında ‘Vali militan, kaymakam militan…’ şeklinde ifade kullanması üzerine İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Haddini aşan ağır ithamlardan dolayı Berhan Şimşek hakkında ‘hakaret, iftira ve Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadeleri yer almıştı.

Berhan Şimşek, bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi Basın Suçları Bürosu'nda ifade verdi. Şimşek, ifade verdikten sonra adliye önünde açıklamalarda da bulundu.

“KESİNLİKLE HAKARET AMACI GÜTMEDİM”

Berhan Şimşek, “Hibrit demokrasilerden daha tehlikeli bir noktaya gelebileceğini, bugün yönetimin bu şekilde olduğu, yarın başka bir yönetim gelirse bu şekilde ülkemizde huzur ve mutluluk olmayacağını belirttim. Benim militan söyleminde bulunurken kesinlikle hakaret amacı gütmedim. Beyanımın en başında da belirttiğim gibi program esnasında kullanmış olduğum ‘militan' kelimesi tamamen durum değerlendirmesine yönelik olduğu, kesinlikle ülkemizin hiçbir yargıç, kaymakam ve valisine yönelik söylemem asla olamaz. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'DE KAYMAKAM'IN, YARGIÇ'IN, VALİ'NİN SİYASALLAŞTIRILMASI İSTENİYOR”

Şimşek, “Hemen hemen 81 il Vali ve Kaymakam'larIdan bu konuda bir talep gelmiş ve dava açılmasını istemişler. Ben de bununla ilgili sayın Basın Savcısına geldim ifade verdim. Vermiş olduğum ifade, televizyon kanalında konuştuklarımın aynısıdır. Militan Devlet konusunu konuşacaktık. Ben de örnek olarak ben şunu verdim; 1911 yılında balkan savaşında Osmanlı Ordusu, siyasete girdiği için ittifakçılar ve itilafçılar diye ikiye ayrılmıştı ve bundan dolayı Balkanlar'ı kaybettik. Arap yarımadasına ve Ortadoğu‘yu kaybettik. Bugün Türkiye'de Kaymakam'ın, Yargıç'ın, Vali'nin siyasallaştırılması isteniyor. Eğer böyle olursa Kaymakam da Vali de militan olur” dedi.

“HEPİMİZİN SEVGİ VE SAYGI BORCUMUZ VARDIR”

Berhan Şimşek, savcılığa özel olarak sunduğu belgelerden birinde ise, “Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin; şerefini, onurunu, kutsal bilip her zaman her koşulda yüreklice savunan, bu kutsal yolda haksızlığa uğrayan, mağdur edilen, hapis yatan, dışlanan hatta tutukevlerinde can veren, devlet yönetim kademelerinin en küçüğünden en büyüğüne kadar görev alan, etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun; bu vatanın evladı olan ve özellikle siyasal iktidarlara boyun eğmeyen, emir ve komuta zinciri içindeki Valilerimize, Cumhuriyet Savcılarımıza, Hakimlerimize, Emniyet Müdürlerimize, Subay ve Astsubaylarımıza hepimizin sevgi ve saygı borcumuz vardır.” ifadelerinin yer aldığını söyledi.

