Beş ayda 1162 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi.” denildi.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 1’i bölge sorumlusu 142 teröristin etkisiz hale getirildiği, 57 mağara, 110 sığınak ve 398 mayının imha edildiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, FETÖ ile mücadeleye ilişkin, “15 Temmuz 2016'dan bu yana 24 bin 714 kişi ihraç edildi, 2 bin 493 personel hakkında idari süreç sürüyor” ifadeleri kullanıldı.