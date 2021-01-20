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Beş gün sonra bulunmuştu! Doktorun ölümüyle ilgili yeni detay…

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaybolduktan beş gün sonra menfeze düşen aracında ölü bulunan doktor Uğur Tolun'un boynunun kırılması sonucu öldüğü belirlendi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:30, 20/01/2021
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Beş gün sonra bulunmuştu! Doktorun ölümüyle ilgili yeni detay…

Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak günü Kartepe’de bulunan evinden çıktı. Uğur Tolun’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Tolun’un kamyoneti ile Kartepe bölgesine gittiği düşünülerek bu bölgede arama yapıldı.

Önceki gün dağda aramalar devam ederken, Uğur Tolun’un evinin yakınlarına da bakıldı. Ekipler, Tolun’un evine yaklaşık 300 metre uzaklıkta demir yolunun altından geçen menfeze düşen kamyonetini buldu. Ters dönen araçta bulunan doktorun öldüğü belirlendi.

Yapılan ön otopside Uğur Tolun’un trafik kazasına bağlı boyun travması sonucu öldüğü belirlendi. Tolun’un geçen yıl beyin kanaması geçirmesi nedeniyle ameliyat olduğu, tedavisi nedeniyle özel hastanede görevine başlamadığı ve aracı kullanırken nöbet geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu. (DHA)

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