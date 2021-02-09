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Beş İranlı’nın midesinden 292 kapsül uyuşturucu çıktı

İstanbul Havalimanı’nda narkotik ekiplerince yapılan yapılan çalışmalarda, 292 adet kapsül halinde uyuşturucu yutan İran uyruklu beş şüpheli yakalandı. Doğal yollarla çıkarılan uyuşturucunun 3 kilo 350 gramının 'eroin' olduğu öğrenildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 12:12, 09/02/2021
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Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri İstanbul Havalimanı'nda 15 Ocak ve 3 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu kuryesi olabileceği düşünülen beş İranlıyı tespit etti.

Profil ve analiz uzmanı olan polislerce durdurulan şüphelilerin çanta ve üst aramalarında bir şey bulunamadı. Bunun üzerine uzman polisler şüphelilerin, kapsül yutarak uyuşturucu taşıdıkları üzerinde durdu. Hastaneye götürülen şüphelilerin MR ve röntgenleri çekildi. Uzman polislerin şüphelerinin doğru olduğu anlaşıldı.

DOĞAL YOLLARLA ÇIKARMALARI BEKLENDİ

Uyuşturucu dolu 292 kapsül yuttukları anlaşılan beş şüphelinin doğal yollarla kapsülleri çıkarmaları beklendi. Şüphelilerin yuttukları kapsüllerde 3 kilo 350 gram eroin ve 122 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutulandı.

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Yayınlanma Tarihi:12:10,