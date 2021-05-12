Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nden toplantı çağrısı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nin 2020 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Tüzüğümüzün 18. Maddesinin A fıkrasının 1 numaralı bendi uyarınca 23 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10:30'da Vişnezade Mahallesi Kadırgalar Caddesi No:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Vodafone Park Stadyumu'nda ilanda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacak.

Ayrıca, Covid-19 pandemi önlemleri kapsamında düzenlenen kurallar sebebiyle bugüne kadar gerçekleştirilemeyen 2019 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı da 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yapılacak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…