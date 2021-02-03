Beşiktaş’ta dehşet anları: Vicdansız sürücü gence çarpıp böyle kaçtı

Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde geçen yıl meydana gelen feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde cadde üzerindeki bir restorana giren Suriye uyruklu Ali Al Muhammed, yemek aldıktan sonra dışarıya çıktı. Gence kaldırımdan inerek yolun karşısına geçmek istediği esnada sür’atli bir şekilde seyreden otomobilin sürücüsü sert bir şekilde çarptı.

Çarpma sonucu havada taklalar atan genç yere savrulurken, frene bile basmayan vicdansız sürücü kaçmaya başladı. Olayı ve aracın kaçtığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürdüğü esnada sürücü, Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde vatandaşların müdahale etmesi sonucu aracından inerek kayıplara karıştı. Dehşet anları mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÇARPIP KAÇTI

Görüntülerde, sürücü cadde üzerinde sür’atli bir şekilde seyrediyor. O esnada restorandan yemek alan genç ise kaldırımdan yola iniyor. Gence yolun karşısına geçeceği esnada otomobil çarpıyor. Genç takla atan genç yere savruluyor. Sürücü ise hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Kazayı gören vatandaşlar koşarak olay yerine geliyor. Yaralının başında toplanan vatandaşlar gence yardım etmeye çalışıyor.

KARAKOLA GİDİP TESLİM OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise ağır yaralı Ali Al Muhammed'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hastanede devam eden tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Öte yandan vatandaşların müdahalesi sonrası kaçan sürücünün bir süre sonra emniyete gelerek teslim olduğu öğrenildi. Adli ve idari işlemleri yapılan sürücünün savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.